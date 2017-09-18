В России азербайджанец случайно убил товарища кувалдой

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана в городе Ковров Владимирской области России случайно убил своего друга кувалдой во время ремонта автомашины, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В ходе ремонта в гараже возникла необходимость зубилом срубить болт на корпусе двигателя. Друг присел возле лежавшего на полу двигателя от автомобиля "Газель", удерживал руками зубило, в это время гражданин Азербайджана нашел в гараже кувалду и бойком кувалды с силой нанес удар по бойковой части зубила, однако при нанесении удара не рассчитал силу и точность удара и промахнулся. Боек кувалды сместился от намеченного места и случайно попал в голову друга.

Телесные повреждения в виде тяжелой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга тяжелой степени повлекли за собой смерть помощника на месте происшествия.

Подсудимый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Ковровским городским судом житель Азербайджана признан виновным в причинении смерти по неосторожности, ему определено наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.