В России азербайджанец получил 5,5 лет колонии за похищение бизнесмена - ВИДЕО

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Новосибирске суд Ленинского района вынес приговор 51-летнему уроженцу Азербайджана, который в конце прошлого года похитил 34-летнего бизнесмена, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Было установлено, что азербайджанец имел серьезные материальные трудности и большие долги из-за увлечения игровыми автоматами. Для того, что рассчитаться с долгами, он решил похитить бывшего работодателя и для совершения преступления нанял оперативных сотрудников полиции, которые выступили в роли похитителей, а затем задержали заказчика с поличным.

"Азербайджанец искал возможных исполнителей похищения, в роли которых выступили оперативные сотрудники областного ГУ МВД. Они действовали в рамках оперативного эксперимента и инсценировали похищение бизнесмена. После похищения осужденный выдвинул жертве требования о передачи пяти миллионов рублей", - заявили в районном суде.

На допросе у следователя задержанный дал признательные показания. К уголовной ответственности ранее он не привлекался.

Приговором суда гражданин признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.