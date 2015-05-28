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    ​В России 26-летний азербайджанец обвиняется в убийстве сотрудника полиции - ФОТО

    На розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав московской полиции

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Установлена личность подозреваемого в убийстве сотрудника столичной полиции Андрея Баннова.

    Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

    По подозрению в убийстве младшего сержанта полиции Баннова, совершенного накануне на юге Москвы, разыскивается уроженец Азербайджана Рашидов Немат Ильхам-оглы, 1990 года рождения. На розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав московской полиции.

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