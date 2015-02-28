​В России азербайджанцы совершили вооруженное нападение на три банка

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/В Москве произошло три разбойных нападения на банки. Преступники похитили полтора миллиона рублей. Банда грабителей задержана.

Как передает Report со ссылкой на "МИР 24", жители Волгоградской области и уроженцы Азербайджана совершали налеты на кредитно-финансовые учреждения, используя пистолеты и ножи.

Они требовали открыть кассу, забирали наличные и скрывались с места преступления на автомобиле. В итоге, именно машина позволила вычислить грабителей.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий, сыщики 18 отдела МУР, у дома №57 по Измайловскому шоссе, обнаружили используемую преступниками автомашину. В ходе осмотра в салоне авто были обнаружены и изъяты газовый и пневматический пистолеты", - рассказала пресс-секретарь отдела Маргарита Маслова.

Сейчас выясняется, участвовали ли задержанные в других разбойных нападениях.