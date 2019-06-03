В России азербайджанца избили при ограблении

В Ленинградской области России, близ Санкт-Петербурга неизвестный мужчина напал на пункт приема металлолома. Как сообщает Report со ссылкой на Невские Новости, нападавший избил двоих сотрудников пункта приема, уроженцев Азербайджана и Узбекистана, после чего похитил 170 тысяч рублей (более 4400 манатов) и скрылся с места происшествия.

Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Известно, что один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом теменной кости.

Второй заработал сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом кисти. Его состояние врачи оценили как среднее.

Нападавшего ищет полиция.