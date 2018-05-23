В России азербайджанца арестовали за хищение грузов с поездов

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В России возбудили уголовное дело по факту хищения грузов с поездов под Иркутском гражданином Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила в среду Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"На момент возбуждения дела установлено, что в октябре 2017 года и дважды в апреле 2018 года во время стоянки грузовых поездов возле поселка Мамоны Иркутского района мужчина совершал хищения материальных ценностей - автомобильных запчастей, подгузников, детских игрушек - из вагонов путем их взлома. Ущерб собственникам составил около 200 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, обвиняемый - 43-летний, незаконно находящийся на территории России гражданин Азербайджана.

"В связи с тем, что обвиняемый на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал, Иркутским районным судом по вновь расследуемым делам ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.