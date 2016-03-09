​В России армяне убили гражданина Азербайджана

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о похищении и убийстве гражданина Азербайджана, в котором обвиняют двух уроженцев Армении – Армана Аракеляна и Гайка Тадевосяна.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Как полагает следствие, 15 сентября в полицию с заявлением о пропаже обратилась супруга погибшего. По предварительной информации, 14 сентября между потерпевшим и подозреваемыми произошел конфликт, в ходе которого мужчину заперли в багажнике автомобиля и вывезли в поле. Там ему нанесли ножевые ранения в грудь и живот, а после закопали тело и сожгли машину.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Пушкинский районный суд.