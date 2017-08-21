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    В родильном доме в Шеки произошел пожар

    По факту ведется расследование
    © Foto: Report.az

    Шеки. 21 августа. REPORT.AZ/ В родильном доме в Шеки произошел пожар.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, пожар зарегистрирован сегодня днем во дворе Шекинского регионального перинатального центра.

    На площади 500 кв метров сгорели кустарники. На территорию была привлечена живая сила и техника части Государственной противопожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Огонь был потушен, здание роддома удалось уберечь от пожара.

    По факту ведется расследование. 

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