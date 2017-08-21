Шеки. 21 августа. REPORT.AZ/ В родильном доме в Шеки произошел пожар.

Как сообщает северо-западное бюро Report, пожар зарегистрирован сегодня днем во дворе Шекинского регионального перинатального центра.

На площади 500 кв метров сгорели кустарники. На территорию была привлечена живая сила и техника части Государственной противопожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям.

Огонь был потушен, здание роддома удалось уберечь от пожара.

По факту ведется расследование.