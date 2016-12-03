 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В роддоме Благовещенска скончалась азербайджанка

    О смерти семье азербайджанки сообщили лишь день спустя

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В благовещенском городском роддоме скончалась гражданка Азербайджана Шуанат Маммедова.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, азербайджанка скончалась от внутреннего кровотечения после кесарева сечения.

    Хотя смерть пациента наступила 2 декабря, родственникам сообщили о случившемся лишь день спустя.

    Родственники азербайджанки сообщают, что до сих пор не знает точного диагноза, им не отдали личные документы Ш.Мамедовой, и они не понимают, почему им так долго не сообщали правду.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi