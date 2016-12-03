В роддоме Благовещенска скончалась азербайджанка

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В благовещенском городском роддоме скончалась гражданка Азербайджана Шуанат Маммедова.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, азербайджанка скончалась от внутреннего кровотечения после кесарева сечения.
Хотя смерть пациента наступила 2 декабря, родственникам сообщили о случившемся лишь день спустя.
Родственники азербайджанки сообщают, что до сих пор не знает точного диагноза, им не отдали личные документы Ш.Мамедовой, и они не понимают, почему им так долго не сообщали правду.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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