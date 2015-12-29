В России задержан гражданин Азербайджана, находившийся в розыске

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники Главного Управления Уголовного Розыска МВД России задержали 35-летнего гражданина Азербайджана, находящегося в федеральном розыске.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МВД России, азербайджанец, имя которого не называется, разыскивался за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Задержание произошло во время пересечения государственной границы в Смоленской области. Мужчина пытался въехать на территорию Российской Федерации поездом, при этом он предъявил подложные документы.

Материалы по факту использования подложных документов направлены в Линейный отдел (ЛО) МВД России.