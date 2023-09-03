В результате землетрясения в Кюрдамире, в некоторых домах образовались трещины

В результате землетрясения, произошедшего в Кюрдамире, в некоторых домах появились трещины.

В результате землетрясения, произошедшего в Кюрдамире, в некоторых домах появились трещины.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, они зарегистрированы в основном в селах Арабхана, Атакишили и Хырдапай.

Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Кюрдамирского района Агали Керимли сообщил, что в настоящее время уточняется информация о том, есть ли последствия землетрясения в селах, в том числе в городе.

Напомним, 3 сентября в 20:35 в Кюрдамирском районе зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2.