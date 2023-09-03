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В результате землетрясения в Кюрдамире, в некоторых домах образовались трещины

В результате землетрясения в Кюрдамире, в некоторых домах образовались трещины В результате землетрясения, произошедшего в Кюрдамире, в некоторых домах появились трещины.
Происшествия
3 сентября 2023 г. 23:14
В результате землетрясения в Кюрдамире, в некоторых домах образовались трещины

В результате землетрясения, произошедшего в Кюрдамире, в некоторых домах появились трещины.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, они зарегистрированы в основном в селах Арабхана, Атакишили и Хырдапай.

Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Кюрдамирского района Агали Керимли сообщил, что в настоящее время уточняется информация о том, есть ли последствия землетрясения в селах, в том числе в городе.

Напомним, 3 сентября в 20:35 в Кюрдамирском районе зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürdəmirdə baş vermiş zəlzələ nəticəsində bəzi evlərdə çatlar əmələ gəlib

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