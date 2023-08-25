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В результате землетрясения, произошедшего в Масаллы несколько дней назад, в некоторых домах образовались трещины

В результате землетрясения, произошедшего в Масаллы несколько дней назад, в некоторых домах образовались трещины После произошедшего 23 августа землетрясения в Масаллинском районе в некоторых домах образовались трещины, еще один дом пришел в негодность.
Происшествия
25 августа 2023 г. 15:24
В результате землетрясения, произошедшего в Масаллы несколько дней назад, в некоторых домах образовались трещины

После произошедшего 23 августа землетрясения в Масаллинском районе в некоторых домах образовались трещины, еще один дом пришел в негодность.

Об этом сообщает южное бюро Report.

Согласно информации, подобные последствия землетрясения наблюдались в основном в селах, входящих в территориальную единицу села Хишкядяря района.

Отметим, что местные органы власти проинформированы жителями о последствиях землетрясения.

В связи с обращениями граждан был проведен осмотр домов и приняты соответствующие обращения.

23 августа в 01:23 по местному времени на административной границе Масаллинского и Джалилабадского районов произошло землетрясение магнитудой 5, которое ощущалось в ряде районов, в том числе в Бейлагане, Ярдымлы, Саатлы, Лерике.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBir neçə gün əvvəl Masallıda baş vermiş zəlzələ nəticəsində bəzi evlərdə çatlar əmələ gəlib

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