В результате взрыва в частном доме в Нефтчале погибли два человека

В результате взрыва в строящемся частном доме в селе Холгарагашлы Нефтчалинского района погибли два человека.

В результате взрыва в строящемся частном доме в селе Холгарагашлы Нефтчалинского района погибли два человека.

Как сообщает аранское бюро Report , инцидент произошел во время отделочных работ.

По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Так, Байрам Азизов (2001 г.р.) и его брат Бабек Азизов (1995) наносили лакокрасочное покрытие, в это время один из них зажег сигарету, после чего воспламенение скопившихся в комнате паров вещества привели к взрыву с последующим пожаром.

На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб.

В результате инцидента Байрам Азизов скончался на месте происшествия, а его брат был доставлен в больницу, где позднее скончался, несмотря на усилия врачей.

По факту ведется расследование.