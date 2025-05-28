В результате взрыва в частном доме в Нефтчале погибли два человека

В результате взрыва в строящемся частном доме в селе Холгарагашлы Нефтчалинского района погибли два человека.
Как сообщает аранское бюро
По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Так, Байрам Азизов (2001 г.р.) и его брат Бабек Азизов (1995) наносили лакокрасочное покрытие, в это время один из них зажег сигарету, после чего воспламенение скопившихся в комнате паров вещества привели к взрыву с последующим пожаром.
На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб.
В результате инцидента Байрам Азизов скончался на месте происшествия, а его брат был доставлен в больницу, где позднее скончался, несмотря на усилия врачей.
По факту ведется расследование.