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В результате взрыва в частном доме в Нефтчале погибли два человека

В результате взрыва в частном доме в Нефтчале погибли два человека В результате взрыва в строящемся частном доме в селе Холгарагашлы Нефтчалинского района погибли два человека.
Происшествия
28 мая 2025 г. 23:40
В результате взрыва в частном доме в Нефтчале погибли два человека

В результате взрыва в строящемся частном доме в селе Холгарагашлы Нефтчалинского района погибли два человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел во время отделочных работ.

По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Так, Байрам Азизов (2001 г.р.) и его брат Бабек Азизов (1995) наносили лакокрасочное покрытие, в это время один из них зажег сигарету, после чего воспламенение скопившихся в комнате паров вещества привели к взрыву с последующим пожаром.

На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб.

В результате инцидента Байрам Азизов скончался на месте происшествия, а его брат был доставлен в больницу, где позднее скончался, несмотря на усилия врачей.

По факту ведется расследование.

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