В результате взрыва на заправочной станции в Ханкенди ранены 290 человек

В результате мощного взрыва на заправочной станции недалеко от города Ханкенди госпитализированы в общей сложности 290 человек.

В результате мощного взрыва на заправочной станции недалеко от города Ханкенди госпитализированы в общей сложности 290 человек.

Как передает Report, об этом сообщает "Арменпресс".

Жизни семерых не удалось спасти, они скончались в больнице. Десятки пациентов все еще находятся в крайне тяжелом состоянии, 13 неопознанных тел доставлены в бюро судмедэкспертизы.

Многие лица считаются пропавшими без вести, так как обгорели в результате взрыва и для идентификации нужны дополнительные данные.

Отметим, что центральное правительство Азербайджана направило медицинскую помощь в город Ханкенди.