В результате взрыва на кенийско-сомалийской границе погибли 13 полицейских

На кенийско-сомалийской границе произошел взрыв, в результате погибли по меньшей мере тринадцать полицейских.
Как сообщает Report, ссылаясь на местные СМИ, самодельная бомба сдетонировала в местности Кантон.
На кенийско-сомалийской границе произошел взрыв, в результате погибли по меньшей мере тринадцать полицейских.
Как сообщает Report, ссылаясь на местные СМИ, самодельная бомба сдетонировала в местности Кантон.
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Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости