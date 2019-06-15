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В результате взрыва на кенийско-сомалийской границе погибли 13 полицейских

В результате взрыва погибли 13 полицейских

На кенийско-сомалийской границе произошел взрыв, в результате погибли по меньшей мере тринадцать полицейских. 

Как сообщает Report, ссылаясь на местные СМИ, самодельная бомба сдетонировала в местности Кантон.

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