В результате взрыва на кенийско-сомалийской границе погибли 13 полицейских

В результате взрыва погибли 13 полицейских

15 июня, 2019 16:33

https://report.az/storage/news/67c26e74ae2388439fa19f3fd62643f6/d0ef73da-3e2b-49c6-bde1-c39f85dbbe50_292.jpg На кенийско-сомалийской границе произошел взрыв, в результате погибли по меньшей мере тринадцать полицейских. Как сообщает Report, ссылаясь на местные СМИ, самодельная бомба сдетонировала в местности Кантон.

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