В результате войны Азербайджану по 37 168 объектам был нанесен ущерб на сумму более 19 млрд манатов

В результате развязанной Арменией агрессивной войны Азербайджану по 37 168 объектам был нанесен ущерб на сумму более 19 миллиардов манатов.

В результате развязанной Арменией агрессивной войны Азербайджану по 37 168 объектам был нанесен ущерб на сумму более 19 миллиардов манатов.

Как передает Report , об этом заявила гособвинитель Тарана Мамедова, оглашая обвинительный акт на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

По ее словам, в результате агрессивной войны, проведенной вооруженными силами Армении и ее незаконными вооруженными формированиями, были оккупированы и долгие годы удерживались под оккупацией суверенные территории Азербайджана: 12 городов, 18 поселков, 895 сел, всего 925 населенных пунктов, в результате чего был нанесен материальный ущерб на сумму более 19 миллиардов манатов по 37 168 объектам частной и государственной собственности.

Напомним, что сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давид Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.