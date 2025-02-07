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В результате войны Азербайджану по 37 168 объектам был нанесен ущерб на сумму более 19 млрд манатов

В результате войны Азербайджану по 37 168 объектам был нанесен ущерб на сумму более 19 млрд манатов В результате развязанной Арменией агрессивной войны Азербайджану по 37 168 объектам был нанесен ущерб на сумму более 19 миллиардов манатов.
Происшествия
7 февраля 2025 г. 22:06
В результате войны Азербайджану по 37 168 объектам был нанесен ущерб на сумму более 19 млрд манатов

В результате развязанной Арменией агрессивной войны Азербайджану по 37 168 объектам был нанесен ущерб на сумму более 19 миллиардов манатов.

Как передает Report, об этом заявила гособвинитель Тарана Мамедова, оглашая обвинительный акт на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

По ее словам, в результате агрессивной войны, проведенной вооруженными силами Армении и ее незаконными вооруженными формированиями, были оккупированы и долгие годы удерживались под оккупацией суверенные территории Азербайджана: 12 городов, 18 поселков, 895 сел, всего 925 населенных пунктов, в результате чего был нанесен материальный ущерб на сумму более 19 миллиардов манатов по 37 168 объектам частной и государственной собственности.

Напомним, что сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давид Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.

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Версия на азербайджанском языке Müharibə nəticəsində Azərbaycana 37 168 əmlak üzrə 19 milyard AZN-dən çox ziyan vurulub

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