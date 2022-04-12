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В результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали 13 человек

В результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали 13 человек 13 человек получили ранения в ходе стрельбы в бруклинского метро США
Происшествия
12 апреля 2022 г. 18:00
В результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали 13 человек

13 человек получили ранения в ходе стрельбы на станции метро в Нью-Йорке, по меньшей мере один человек в критическом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на New York Times, по словам представителя правоохранительных органов, полиция разыскивала мужчину в противогазе и оранжевом строительном жилете.

Сотрудники полиции были вызваны на станцию метро 36th Street, где линии D, N и R проходят через район Сансет-Парк, около 8:30 утра, сообщила представитель полицейского управления. Они также получили сообщения о задымлении внутри станции.

Представители транзитных служб заявили, что поезда на линиях D, N и R будут задержаны из-за расследования.

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Версия на азербайджанском языке Nyu York metrosunda atışma olub, xəsarət alanlar var

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