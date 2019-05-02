В результате столкновения двух автомобилей есть пострадавший

В Агдаше произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западный центр Report, ДТП отмечено на автомобильной дороге в селе Ляки.

В результате столкновения легкового автомобиля марки "ВАЗ" с грузовиком пострадал водитель первого автомобиля Вагиф Магомед оглу Насибов. От силы удара водитель откусил себе язык. Его поместили в отделение реанимации Агдашской центральной районной больницы. Состояние мужчины расценивается как тяжелое.

По словам близких В.Насибова, он страдает от повышенного артериального давления. Предположительно, причиной аварии стал резкий скачок давления за рулем.

По факту ведется расследование.