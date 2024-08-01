В результате совместной операции СГБ и ГПС из оборота изъято 74 кг наркотиков

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и Государственной пограничной службы (ГПС) в рамках совместной операции изъяли из оборота крупную партию наркотиков, ввезенных на территорию Азербайджана гражданами Ирана.

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и Государственной пограничной службы (ГПС) в рамках совместной операции изъяли из оборота крупную партию наркотиков, ввезенных на территорию Азербайджана гражданами Ирана.

Как сообщает Report, в результате операции на территории поселка Пиршаги Сабунчинского района города Баку было обнаружено 74 кг 163 г сушеной марихуаны.

Четверо граждан Азербайджана Вели Гасымов, Искендер Искендеров, Агшин Сулейманзаде и Чингиз Дашдемиров были задержаны с поличным при попытке вывести свертки с наркотическим средством, спрятанные гражданами Ирана в зоне зеленых насаждений на территории поселка.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда наркотических средств группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 и 234.4.3 (контрабанда наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

Задержанные привлечены к уголовной ответственности.