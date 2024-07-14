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В результате совместной операции МВД и ГПС изъята крупная партия наркотиков

В результате совместной операции МВД и ГПС изъята крупная партия наркотиков Сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана предотвращен незаконный оборот крупной партии наркотиков, ввезенной в страну контрабандным путем.
Происшествия
14 июля 2024 г. 13:53
В результате совместной операции МВД и ГПС изъята крупная партия наркотиков

Сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана предотвращен незаконный оборот крупной партии наркотиков, ввезенной в страну контрабандным путем.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных полицией и пограничниками в Билясуварском районе, был задержан подозреваемый, гражданин Исламской Республики Иран Н.Б. (имя условное). При нем было обнаружено 6 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 1800 таблеток метадона.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке DİN və DSX birgə əməliyyat keçirib, 6 kq marixuana, 1 800 ədəd metadon həbi dövriyyədən çıxarılıb

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