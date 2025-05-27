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В результате серьезного ДТП в Игдыре погиб гражданин Азербайджана, четверо пострадали

В результате серьезного ДТП в Игдыре погиб гражданин Азербайджана, четверо пострадали В турецкой провинции Игдыр в результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Азербайджана, четверо пострадали.
Происшествия
27 мая 2025 г. 11:57
В результате серьезного ДТП в Игдыре погиб гражданин Азербайджана, четверо пострадали

В турецкой провинции Игдыр в результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Азербайджана, четверо пострадали.

Как передает нахчыванское бюро Report, серьезная авария произошла утром на автотрассе Игдыр-Аралык, недалеко от села Ташбурун.

По информации, автомобиль марки Mitsubishi с государственным номером 68-CA-524 опрокинулся в результате потери управления. В автомобиле находились пятеро граждан Азербайджана, следовавших в Турцию из Нахчывана. Все пострадавшие были доставлены в больницу, один из них позднее скончался.

Как стало известно, погибший Насиров Рамиль Мухаммед оглы (1977 г.р.) является жителем села Махмудкент Шарурского района. 

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