В результате серьезного ДТП в Игдыре погиб гражданин Азербайджана, четверо пострадали

В турецкой провинции Игдыр в результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Азербайджана, четверо пострадали.
Как передает нахчыванское бюро Report, серьезная авария произошла утром на автотрассе Игдыр-Аралык, недалеко от села Ташбурун.
По информации, автомобиль марки Mitsubishi с государственным номером 68-CA-524 опрокинулся в результате потери управления. В автомобиле находились пятеро граждан Азербайджана, следовавших в Турцию из Нахчывана. Все пострадавшие были доставлены в больницу, один из них позднее скончался.
Как стало известно, погибший Насиров Рамиль Мухаммед оглы (1977 г.р.) является жителем села Махмудкент Шарурского района.