В результате серьезного ДТП в Игдыре погиб гражданин Азербайджана, четверо пострадали

В турецкой провинции Игдыр в результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Азербайджана, четверо пострадали.

В турецкой провинции Игдыр в результате дорожно-транспортного происшествия погиб гражданин Азербайджана, четверо пострадали.

Как передает нахчыванское бюро Report, серьезная авария произошла утром на автотрассе Игдыр-Аралык, недалеко от села Ташбурун.

По информации, автомобиль марки Mitsubishi с государственным номером 68-CA-524 опрокинулся в результате потери управления. В автомобиле находились пятеро граждан Азербайджана, следовавших в Турцию из Нахчывана. Все пострадавшие были доставлены в больницу, один из них позднее скончался.

Как стало известно, погибший Насиров Рамиль Мухаммед оглы (1977 г.р.) является жителем села Махмудкент Шарурского района.