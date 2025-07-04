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В результате российского удара по Киеву сгорел азербайджанский ресторан

В результате российского удара по Киеву сгорел азербайджанский ресторан В результате российского удара по Киеву сгорел азербайджанский ресторан
Происшествия
4 июля 2025 г. 12:33
В результате российского удара по Киеву сгорел азербайджанский ресторан

В результате ночного удара России по столице Украины Киеву сгорел также ресторан "Орхан", принадлежащий азербайджанцам.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, ресторан, пропагандировавший азербайджанскую культуру в Украине, сгорел полностью.

Отметим, что в результате ночного удара России по Киеву пострадали по меньшей мере 19 человек, как сообщил мэр Виталий Кличко в своем канале в Telegram.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура, в некоторых районах обломки упавших ракет вызвали пожары.

Report представляет фоторепортаж с места событий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyanın Kiyevə hücumu nəticəsində azərbaycanlılara məxsus restoran yanıb - FOTOREPORTAJ

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