В результате российского удара по Киеву сгорел азербайджанский ресторан

В результате российского удара по Киеву сгорел азербайджанский ресторан

В результате ночного удара России по столице Украины Киеву сгорел также ресторан "Орхан", принадлежащий азербайджанцам.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, ресторан, пропагандировавший азербайджанскую культуру в Украине, сгорел полностью.

Отметим, что в результате ночного удара России по Киеву пострадали по меньшей мере 19 человек, как сообщил мэр Виталий Кличко в своем канале в Telegram.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура, в некоторых районах обломки упавших ракет вызвали пожары.

Report представляет фоторепортаж с места событий.