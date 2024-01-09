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В результате пожара в Республиканском перинатальном центре погибли 4 ребенка, трое отравились дымом

В результате пожара в Республиканском перинатальном центре погибли 4 ребенка, трое отравились дымом В результате пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку погибли четыре ребенка, три человека отравились дымом.
Происшествия
9 января 2024 г. 10:49
В результате пожара в Республиканском перинатальном центре погибли 4 ребенка, трое отравились дымом

В результате пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку погибли четыре ребенка, три человека отравились дымом.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры, министерства по чрезвычайным ситуациям и "Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBIB).

Было отмечено, что пожар в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе города Баку, потушен в короткие сроки силами МЧС и МВД, в результате скоординированной и оперативной деятельности соответствующих государственных органов были эвакуированы находившиеся в центре люди.

В ходе предварительного расследования установлено, что три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом, им были оказаны необходимые медицинские услуги, их состояние оценивается как стабильное.

Кроме того, в отделении интенсивной терапии новорожденных Центра обнаружены тела проходивших там лечение четверых детей.

По факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности, смерть двух и более лиц) и 314.3 (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) УК АР.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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Версия на английском языке Perinatal Center fire kills 4 children, 3 people poisoned by smoke
Версия на азербайджанском языке Perinatal Mərkəzindəki yanğında 4 uşaq ölüb, 3 nəfər tüstüdən zəhərlənib, cinayət işi başlanıb

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