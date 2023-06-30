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В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек

В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек В результате неисправности лифта в многоэтажном жилом доме в Баку шесть человек получили ранения.
Происшествия
30 июня 2023 г. 13:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек

В результате неисправности лифта в многоэтажном жилом доме в Баку шесть человек получили ранения.

Как передает Report, инцидент произошел вчера вечером в жилом комплексе "Угур-2", расположенном в Сабунчинском районе Баку в поселке Бакиханова.

Лифт третьего корпуса жилого комплексе "Угур-2", сломался, когда находился на седьмом этаже, и упал в шахту.

По словам очевидцев, состояние одного из пострадавших тяжелое. Каждому из них была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время пострадавшие выписаны из больницы на амбулаторное лечение.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasının lifti qırılıb, xəsarət alanlar var

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