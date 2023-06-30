В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек

В результате неисправности лифта в многоэтажном жилом доме в Баку шесть человек получили ранения.

В результате неисправности лифта в многоэтажном жилом доме в Баку шесть человек получили ранения.

Как передает Report, инцидент произошел вчера вечером в жилом комплексе "Угур-2", расположенном в Сабунчинском районе Баку в поселке Бакиханова.



Лифт третьего корпуса жилого комплексе "Угур-2", сломался, когда находился на седьмом этаже, и упал в шахту.



По словам очевидцев, состояние одного из пострадавших тяжелое. Каждому из них была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время пострадавшие выписаны из больницы на амбулаторное лечение.