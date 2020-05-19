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В результате операции в Балакене полицией задержаны пятеро

В результате операции в Балакене полицией задержаны пятеро

Сотрудники Балакенского районного отдела полиции провели очередную успешную операцию по задержанию и привлечению к ответственности лиц, занимающихся незаконным оборотом и культивацией наркотических веществ.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Балакенского РОП, был задержан подозреваемый в культивации растений наркотического содержания житель села Газма 52-летний Эльман Мамлиев. При обыске на земельном участке вокруг его дома была обнаружена теплица, где выращивались агротехническим методом 90 кустов конопли весом 25 кг 400 г, а также обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств 7 кг 185 г высушенной марихуаны.

В ходе другой операции сотрудников полиции были задержаны подозреваемые в хранении наркотических средств житель города Балакен Гахраман Байрамов и пассажиры управляемого им автомобиля марки "Хазар" Метин Мамедов, Эльвин Бораев и Эльхан Асадов.

При личном обыске у ранее судимых Г.Байрамова и Э.Бораева были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств героин, а у М.Мамедова – 340 г высушенной марихуаны.

По факту в отношении задержанных заведено уголовное дело по соответствующим статьям УК, ведется следствие.

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