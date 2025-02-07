В результате оккупации Шушинского района был нанесен ущерб 2 769 частным и государственным объектам

В результате оккупации Шушинского района, состоящего из города Шуша, поселка Туршсу и 37 сел, 16 299 мирных жителей были изгнаны из своих домов.

В результате оккупации Шушинского района, состоящего из города Шуша, поселка Туршсу и 37 сел, 16 299 мирных жителей были изгнаны из своих домов.

Как передает Report , об этом заявил старший помощник генерального прокурора Азербайджана Вюсал Алиев на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

По его словам, материальный ущерб по 2 769 объектам имущества, находившимся в частной собственности упомянутых мирных жителей и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 391 миллиона манатов.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.