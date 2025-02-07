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Оккупация Джебраила нанесла Азербайджану ущерб на сумму более 2,1 млрд манатов

Оккупация Джебраила нанесла Азербайджану ущерб на сумму более 2,1 млрд манатов В результате оккупации Джебраильского района, в том числе города Джебраил, поселков Халафли, Худаферин, Гумлаг, Махмудлу и 92 сел, из своих домов был изгнан 52 141 мирный житель.
Происшествия
7 февраля 2025 г. 23:40
Оккупация Джебраила нанесла Азербайджану ущерб на сумму более 2,1 млрд манатов

В результате оккупации Джебраильского района, в том числе города Джебраил, поселков Халафли, Худаферин, Гумлаг, Махмудлу и 92 сел, из своих домов был изгнан 52 141 мирный житель.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник генерального прокурора Азербайджана по особым поручениям Тугай Рагимли на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

Было уточнено, что общий материальный ущерб по 15 206 объектам имущества, находившимся в частной собственности джебраильцев и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 2,1 миллиарда манатов.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayılın işğalı nəticəsində 2,1 milyard manatdan artıq maddi ziyan vurulub

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