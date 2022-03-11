В результате обстрела Мариуполя разрушена мечеть в честь Сулеймана Великолепного и Роксоланы

Мариупольская мечеть в честь Сулеймана Великолепного и Роксоланы была разрушена в результате артиллерийской атаки российских войск на украинский город Мариуполь.

Мариупольская мечеть в честь Сулеймана Великолепного и Роксоланы была разрушена в результате артиллерийской атаки российских войск на украинский город Мариуполь.

По данным Восточноевропейского бюро Report, вместе с местными жителями и проживающими в городе азербайджанцами в окружении попали 85 граждан Турции. Председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины по городу Мариуполь Афаг Гамидова также находится в окружении.

Отметим, что Мариупольская мечеть и одноименный Исламский культурный центр в честь султана Сулеймана Великолепного и Роксоланы были открыты в Мариуполе 15 октября 2007 года при участии высокопоставленных турецких должностных лиц. Мечеть была построена при финансовой поддержке директора Центрального рынка Мариуполя Салиха Джихана и членов азербайджанской общины города.