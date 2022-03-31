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Обрушение школы в Нахчыване: трое погибших, один раненый 

Обрушение школы в Нахчыване: трое погибших, один раненый  В результате обрушения здания школы в поселке Нехрам Бабекского района Нахчывана погибли три человека, один получил ранения.
Происшествия
31 марта 2022 г. 16:08
Обрушение школы в Нахчыване: трое погибших, один раненый 

В результате обрушения здания школы в поселке Нехрам Бабекского района Нахчывана погибли три человека, один получил ранения.

Об этом Report сообщили в постоянном представительстве Нахчыванской Автономной Республики в Баку.

С 1 марта 2022 года в полной средней школе № 3 поселка Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной республики проводятся работы по реконструкции: "31 марта 2022 года при проведении строительных работ в полной средней школе № 3 поселка Нехрам в результате обрушения стены здания погибли 3 строителя, один человек получил ранения. Соответствующие органы проводят расследование причин инцидента".

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