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В результате ДТП в южном регионе Азербайджана пострадала женщина

В результате ДТП в южном регионе Азербайджана пострадала женщина

В результате дорожно-транспортного происшествия в Джалилабадском районе пострадал один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, ДТП зарегистрировано сегодня утром на отрезке магистрали Алят-Астара, проходящем через территорию района. 

В результате столкновения двух легковых автомобилей местная жительница Гараева Ясемен Алигейдар гызы 1964 г.р. получила травмы различной степени тяжести. Раненая доставлена в Джалилабадскую центральную районную больницу.

Факт расследуется.

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