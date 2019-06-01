В результате ДТП в южном регионе Азербайджана пострадала женщина

В результате дорожно-транспортного происшествия в Джалилабадском районе пострадал один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, ДТП зарегистрировано сегодня утром на отрезке магистрали Алят-Астара, проходящем через территорию района.

В результате столкновения двух легковых автомобилей местная жительница Гараева Ясемен Алигейдар гызы 1964 г.р. получила травмы различной степени тяжести. Раненая доставлена в Джалилабадскую центральную районную больницу.

Факт расследуется.