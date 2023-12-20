В результате ДТП в Ширване пострадали шесть человек

В результате ДТП в Ширване пострадали шесть человек

В результате ДТП в Ширване пострадали шесть человек.

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В результате ДТП в Ширване пострадали шесть человек. Как сообщает аранское бюро Report, в результате столкновения автомобилей жители города Ширван - Фараджов Рашад Мусеиб оглу (2001 г.р.), Фарзалиев Джаваншир Чингиз оглу (1994 г.р.), Аллахвердиев Орхан Намиг оглу (1995 г.р.), Гусейнов Эльнур Назим оглу (1997 г.р.), Аллахьяров Эльшан Видади оглу (1989 г.р.) и житель Гаджигабула Алиев Фарид Бахрам оглу (1997 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Ширванскую центральную городскую больницу. По факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал