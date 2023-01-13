В результате ДТП в Агстафе пострадали четыре человека

В Агстафе в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека.

В Агстафе в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека.

Как передает западное бюро Report , ДТП произошло в селе Пойлу.

В результате столкновения автомобилей марок Opel и Niva Кямиль Джаббаров 1978 года рождения, Джумшуд Рзаев 1979 года рождения, Ризван Мустафаев 1960 года рождения и еще один человек, личность которого пока не установлена, получили повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести.

По факту ведется расследование.