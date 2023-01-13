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В результате ДТП в Агстафе пострадали четыре человека

В результате ДТП в Агстафе пострадали четыре человека В Агстафе в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека.
Происшествия
13 января 2023 г. 20:53
В результате ДТП в Агстафе пострадали четыре человека

В Агстафе в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека.

Как передает западное бюро Report, ДТП произошло в селе Пойлу.

В результате столкновения автомобилей марок Opel и Niva Кямиль Джаббаров 1978 года рождения, Джумшуд Рзаев 1979 года рождения, Ризван Мустафаев 1960 года рождения и еще один человек, личность которого пока не установлена, получили повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafada iki avtomobil toqquşub, 4 nəfər xəsarət alıb

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