В результате ДТП с автобусом в России погибли 6, пострадали 23 человека

В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии, по последней информации, погибли шесть человек.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом в воскресенье, 14 июля, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - добавила Петренко. Всего в салоне пассажирского автобуса находились 39 человек.

Ход расследования и его результаты взяты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Следователи возбудили дело по двум статьям Уголовного кодекса России по факту ДТП.

В то же время источник ТАСС уточняет, что число пострадавших выросло с девяти до 23.

В воскресенье, 14 июля, пассажирский автобус King Long ехал по дороге Уфа-Инзер, в Архангельском районе он опрокинулся в кювет. В результате погибли шесть человек, 23 - пострадали.