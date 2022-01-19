В результате ДТП в Баку погибли три человека

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает Report, инцидент произошел 18 января на Бинагадинском шоссе в Бинагдинском районе столицы.

Грузовик Hyundai компании Saba, за рулем которого находился Фирудин Асадов 1995 г.р., столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109 под управлением Эльшана Эйвазова 1973 г.р. В результате Эйвазов, его пассажиры - Ханахмад Эйвазов 1987 г.р., и Заур Гасанов 1972 г.р. погибли на месте происшествия.

В Бинагадинском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется следствие.