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В результате ДТП в Баку погибли три человека

В результате ДТП в Баку погибли три человека В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.
Происшествия
19 января 2022 г. 10:12
В результате ДТП в Баку погибли три человека
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В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает Report, инцидент произошел 18 января на Бинагадинском шоссе в Бинагдинском районе столицы.

Грузовик Hyundai компании Saba, за рулем которого находился Фирудин Асадов 1995 г.р., столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109 под управлением Эльшана Эйвазова 1973 г.р. В результате Эйвазов, его пассажиры - Ханахмад Эйвазов 1987 г.р., и Заур Гасанов 1972 г.р. погибли на месте происшествия.

В Бинагадинском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda şirkət əməkdaşı qəza törədib, 3 nəfər ölüb

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