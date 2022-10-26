В результате аварии на водопроводе частично остались без воды Ясамальский и Сабаильский районы

Сегодня утром произошла авария на магистральном водопроводе диаметром 1 400 мм, соединяющем центральные водохранилища "+ 52 Алатава" и "+ 82 Запад".

Сегодня утром произошла авария на магистральном водопроводе диаметром 1 400 мм, соединяющем центральные водохранилища "+ 52 Алатава" и "+ 82 Запад".

Как передает Report, об этом сообщил руководитель сектора по связям с общественностью ОАО ”Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, на водохранилище "+ 52 Алатава" была немедленно остановлена работа насосов, на место происшествия были привлечены аварийные бригады и спецтехника Управления бакинского водоканала и Управления водоканала Ясамальского района:

“В связи с аварией на магистральном водопроводе будут введены ограничения на подачу питьевой воды в некоторые части Ясамальского и Сабаильского районов. В связи с проводимыми работами будет предоставлена дополнительная информация”.