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В результате аварии на водопроводе частично остались без воды Ясамальский и Сабаильский районы

В результате аварии на водопроводе частично остались без воды Ясамальский и Сабаильский районы Сегодня утром произошла авария на магистральном водопроводе диаметром 1 400 мм, соединяющем центральные водохранилища "+ 52 Алатава" и "+ 82 Запад".
Происшествия
26 октября 2022 г. 09:15
В результате аварии на водопроводе частично остались без воды Ясамальский и Сабаильский районы

Сегодня утром произошла авария на магистральном водопроводе диаметром 1 400 мм, соединяющем центральные водохранилища "+ 52 Алатава" и "+ 82 Запад".

Как передает Report, об этом сообщил руководитель сектора по связям с общественностью ОАО ”Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, на водохранилище "+ 52 Алатава" была немедленно остановлена работа насосов, на место происшествия были привлечены аварийные бригады и спецтехника Управления бакинского водоканала и Управления водоканала Ясамальского района:

“В связи с аварией на магистральном водопроводе будут введены ограничения на подачу питьевой воды в некоторые части Ясамальского и Сабаильского районов. В связи с проводимыми работами будет предоставлена дополнительная информация”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMagistral kəmərdə qəza Yasamal və Səbail rayonlarının bəzi ərazilərini susuz qoyub

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