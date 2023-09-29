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В результате армянской провокации в Ливане пострадали 25 местных полицейских

В результате армянской провокации в Ливане пострадали 25 местных полицейских В результате вчерашнего нападения группы лиц армянского происхождения, собравшихся у посольства Азербайджана в столице Ливана Бейруте, на сотрудников сил безопасности пострадали 25 полицейских.
Происшествия
29 сентября 2023 г. 23:23
В результате армянской провокации в Ливане пострадали 25 местных полицейских

В результате вчерашнего нападения группы лиц армянского происхождения, собравшихся у посольства Азербайджана в столице Ливана Бейруте, на сотрудников сил безопасности пострадали 25 полицейских.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", силы внутренней безопасности Ливана", относящиеся к министерству внутренних дел, распространили письменное заявление о событиях, произошедших после того, как в четверг группа лиц армянского происхождения пыталась провести шествие к зданию посольства Азербайджана, но не была допущена к зданию.

В заявлении, опубликованном официальным ливанским агентством NNA, отмечается, что в ходе акции, организованной ливанскими гражданами армянского происхождения, пострадали 25 сотрудников службы безопасности, двое из которых получили серьезные ранения.

Отмечается, что силы безопасности в соответствии со "статьей 1 Закона об организации сил внутренней безопасности", отвечают за охрану дипломатических представительств. В документе содержится призыв к гражданам уважать закон и действовать в духе ответственности.

В ходе демонстрации, включавшей в себя насильственные и разрушительные действия, демонстранты бросали в сотрудников сил безопасности фейерверки, камни, палки, стеклянные бутылки и предметы, содержащие цветные краски.

Напомним, что в четверг вечером в Бейруте группа лиц армянского происхождения, протестующая против освобождения Азербайджаном оккупированных территорий в Карабахе, пыталась пройти маршем к посольству.

В начале улицы, на которой расположено посольство, силы безопасности установили баррикаду и не пропускали толпу, принадлежащую армянской партии Дашнак в Ливане.

Когда полиция не позволила демонстрантам пройти через баррикаду, протестующие напали на силы безопасности. Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать толпу.

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Версия на азербайджанском языке Livanda erməni təxribatı nəticəsində 25 yerli polis xəsarət alıb

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