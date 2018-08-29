В результате землетрясения в южном регионе Азербайджана пострадали 3 дома, в около 150-ти постройках возникли трещины

© Report https://report.az/storage/news/9e8437caca5e15a4a9809784d8d06c75/82ddb078-e4c7-4438-a878-99bc5dc1b0be_292.jpg

Лерик. 29 августа. REPORT.AZ/ В результате землетрясения в Лерикском, Лянкяранском и Астаринском районах в около 150-ти домах возникли трещины.

Как сообщает южное бюро Report, в районную комиссию по чрезвычайным ситуациям поступили обращения, связанные с определением ущерба, нанесенного в результате произошедшего 28 августа землетрясения в Лерикском районе силой 5.1 баллов.

В общей сложности, в около 50-ти постройках в Лерикском районе возникли как глубокие, так и незначительные трещины. В основном пострадали старые дома и постройки из сырого кирпича.

Согласно официальной информации, в Лянкяранском районе пострадало около 100 домов. В горных территориях района отмечено три аварийных дома. В основном пострадали дома в принадлежащих административному округу Рво поселках Моллакенд, Эшле и Рво, а также в поселках Сияблы, Шову, Туркякяран, Дирьян, Истису сельского административного округа Шову.

Кроме того, отмечается о возникновении трещин в около 20-ти постройках в расположенных по соседству с Лерикским районом астаринских горных селах Овала, Мики, Сиякю.

На данный момент районные комиссии по чрезвычайным ситуациям продолжают работу в данном направлении.