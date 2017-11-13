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    В результате взрывов в Мосуле погибли 4 человека

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ На севере Ирака в городе Мосул по отдельности прогремело 2 взрыва.

    Как передает Report на ссылкой на AA, в результате погибло 4 человека.

    На западе города от взрыва пострадало также 3 мирных жителя.

    По информации, взрывное устройство было приведено в действие членами террористической группировки ИГИЛ. На месте происшествий работают сотрудники скорой помощи и правоохранительных органов.

    По словам представителей иракской армии, на западе Мосула был найден автомобиль, внутри которого были невзорвавшиеся ракеты и другие взрывные устройства.

    По их мнению, у Ирака не хватает собственных сил для очистки региона от взрывных устройств и веществ, поэтому необходима международная поддержка для решения этого вопроса. 

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