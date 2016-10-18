В результате взрыва на химическом заводе концерна BASF погибли 2, ранены 25 человек

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В результате пожара, произошедшего вчера вечером на трубопроводе химического завода концерна BASF, погибли двое работающих на предприятии пожарных.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, состояние 8-ми из 25-ти раненых тяжелое.

Шестеро пострадавших проходят интенсивное лечение. Информации об одном человеке нет. Предположительно, его тело находится где-то на территории порта предприятия.

Как сообщили в BASF, загорелись этилен и пропилен. Хотя пожар удалось потушить уже ночью, для понижения температуры на территории потребовалось долгое время.

Въезд на территорию воспрещен.