В результате выхода рек из берегов в Масаллы затопило около 40 жилых домов

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Интенсивные осадки в южном регионе Азербайджана привели к наводнениям в Масаллинском районе.

Как сообщает южное бюро Report, в селе Бейюк Текле под водой остались около 40 жилых домов.

По словам местных жителей, на отдельных территориях уровень воды достигает 0,5-1,5 метров.

Об этом были также проинформированы официальные представители района и южный региональный центр МЧС.

Причиной наводнения стал выход рек Гейтепе и Язгыраг, пересекающихся на территории села, из берегов.

Местные жители выражают обеспокоенность по поводу ущерба, неоднократно нанесенного по этой причине их хозяйствам, приусадебным и посевным участкам.

Несмотря на временное устранение проблемы после сделанных за прошедшие годы обращений ИВ Масаллинского района в комиссию по чрезвычайным ситуациям и доставки в район техники, этого оказалось недостаточно.

В этом году аналогичная проблема вновь наблюдается в жилом массиве, где уже 15 лет проживают 37 семей.