В результате тяжелой аварии в Геранбое пострадали 3 человека - ФОТО

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Геранбой. 14 июля. REPORT.AZ/ В результате тяжелой аварии в Геранбойском районе пострадали три человека.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на дороге Дашалты-Нафталан, проходящей по территории села Тапгарагоюнлу.

Автомобиль марки BMW с государственным номерным знаком 20-DU-163 потерял управление и перевернулся. В результате аварии 3 человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены Геранбойскую районную центральную больницу. Среди них житель села Тапгарагоюнлу Исмайлов Надир Мамедгулу оглу 1989 г.р. и его односельчанин Эмиров Сахават Машфиг оглу 1990 г.р. размещены в травматологическое отделение, состояние их среднетяжелое. Состояние пострадавшего Мехраджова Исмаила Алтай оглу 1989 г.р. тяжелое, он размещен в реанимационное отделение.

Факт расследуется.