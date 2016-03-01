В Гёйгёле в ДТП с автобусом погиб водитель легкового автомобиля

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Гёйгёле произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 1 марта приблизительно в 01:00 в селе Топалгасанли Гёйгёльского района столкнулись автомобиль "ВАЗ-2106", за рулем которого находился житель села Искендер Искендеров, и автобус марки "MAN", управляемый гражданином Грузии Арзиханом Сулеймановым. Водитель легкового автомобиля И.Искендеров был госпитализирован в больницу, где позже скончался.

По факту ведется расследование в Главном государственном управлении дорожной полиции.