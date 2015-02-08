​В результате снегопада в Москве задержано 75 авиарейсов

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В результате сильного снегопада, который начался в воскресенье утром, в московских аэропортах задержано на вылет и прилет 75 рейсов.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Расписание".

Как отмечается, 20 рейсов отменены.

В частности, согласно данным электронного табло аэропорта Шереметьево, задерживаются 44 рейса.

В аэропорту Домодедово задержано 26 рейсов, во Внуково - пять рейсов.