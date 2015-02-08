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    ​В результате снегопада в Москве задержано 75 авиарейсов

    Как отмечается, 20 рейсов отменены

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В результате сильного снегопада, который начался в воскресенье утром, в московских аэропортах задержано на вылет и прилет 75 рейсов.

    Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Расписание".

    Как отмечается, 20 рейсов отменены.

    В частности, согласно данным электронного табло аэропорта Шереметьево, задерживаются 44 рейса.

    В аэропорту Домодедово задержано 26 рейсов, во Внуково - пять рейсов.

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