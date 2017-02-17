В результате сильного снегопада в Джалилабаде обрушились крыши двух домов

Джалилабад. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сильный снегопад нанес ущерб некоторым домам в селе Еддибулаг Джалилабадского района.

Как сообщает южное бюро Report, не выдержав тяжести снега, рухнули крыши двух домов.

На данный момент выясняются имена их владельцев.

Снегопад в районе продолжается. В районном центре толщина снежного покрова составляет 40 см, а в деревнях - около 1 м.

Наибольшее количество снега выпало в селе Буравар, где высота снежного покрова достигает 1 м. Хотя пролегающий через район отрезок магистрали Алят-Астара открыт, на внутренних дорогах водители сталкиваются с проблемами.

Начавшийся со вчерашней ночи снег в Ярдымлинском районе до сих пор не прекратился. Толщина снега в районном центре достигла 30-35 см, а в селах – до 1 м.

Хотя с энергоснабжением в районе возникли некоторые перебои, серьезных проблем нет.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Масаллинском районе. Снегопад продолжается. Вчера ночью вновь рухнули столбы, установленные в пришедшем два дня назад в аварийное состояние доме в селе Деллекли, чтобы предотвратить разрушение остальной части постройки. Однако после случившего инцидента рухнула и другая комната постройки.

Движение на дороге Лерик-Лянкяран одностороннее. Для восстановления движения транспорта на дорогах с помощью специальной техники ведутся очистительные работы. Толщина снежного покрова в центре Лерикского района превышает 80 см.

Меньше всех в регионе снег выпал в Астаринском районе. На территории города Астара толщина снежного покрова достигает 12-15 см, а в селах – до 40-45 см.