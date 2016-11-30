В результате проведенной на азербайджано-российской границе операции задержаны 27 объявленных в розыск, обнаружена крупная партия боеприпасов

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ По обоюдному согласию министерств внутренних дел Азербайджана и России, 21-27 ноября этого года на территории приграничных районов обеих стран прошли комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием "Граница-щит" ("Sərhəd-Sipər").

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

В министерстве заявили, что основная цель операции заключалась в исполнении решений, принятых по вопросам сотрудничества, выявления и обезвреживания транснациональных организованных преступных группировок и членов террористических организаций, определения каналов, по которым поступают боеприпасы, взрывчатые вещества и установки, наркотики, финансы и пр.

В результате мероприятий, охвативших Губинский, Гусарский, Хачмазский, Балакянский, Закатальский, Гахский, Шекинский, Огузский и Габалинский районы, за совершение различного рода преступлений были задержаны 27 человек, в том числе объявленные в розыск со стороны РФ 18 человек. Также было установлено место нахождение 5 лиц, обнаружено и конфисковано 5 незаконно хранящихся автоматов, 8 пистолетов, 67 винтовок, 30 ручных гранат, 1 снаряд, 8611 патронов и пр.

Было выявлено 5 связанных с наркотиками фактов и конфисковано 1,1 кг находившихся в незаконном обороте наркотиков.

Кроме того, в Губе выявили -3, в Гусаре- 2, Шеки, Хачмазе и Газе по 1 факту незаконного хранения огнестрельного оружия, а также были раскрыты факты ограбления и мошенничества.

Было решено о проведении подобных комплексных оперативно-розыскных работ и в дальнейшем.