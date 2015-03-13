​В результате пожара в Казани погиб 20-летний азербайджанец

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Число погибших в результате пожара в торговом центре "Адмирал" в Казани выросло до десяти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ночью тело десятого погибшего извлечено из-под завалов в торговом центре "Адмирал".

Один из них оказался гражданином Азербайджана 1995 года рождения. По данным местных властей, среди погибших также трое граждан Таджикистана.

Согласно прогнозу МЧС, под завалами могут находиться до 20 человек. Спасатели не теряют надежды найти живых. На разборе завалов работают около 800 человек. Спасатели используют гидравлический аварийно-спасательный инструмент, в том числе бензорезы. Обломки здания и строительный мусор грузятся в КАМАЗы.

Пожар в торговом центре "Адмирал" в Казани произошел 11 марта в кафе на первом этаже здания. По последним данным, пострадали 55 человек. Среди раненых также есть двое граждан Азербайджана.

Всего из ТЦ были спасены 650 человек. Пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м, произошло частичное обрушение конструкций.

По факту пожара следственной частью Управления МВД России по Казани в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

В ходе расследования уголовного дела задержан директор фирмы — арендатор торгового комплекса 30-летний Гусейн Гахраманов. Следствием будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.