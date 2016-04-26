​В результате нарушения армянами режима прекращения огня ранен оператор ATV

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные формирования прошлой ночью вновь прибегли к провокациям на линии фронта, нарушив режим прекращения огня.

Как сообщает Report, в ходе обстрела осколочное ранение получил оператор Карабахского бюро ATV Виджай Велиев.

Так, в результате обстрела армянских вооруженных формирований в направлении села Гарагаджи Тертерского района ему в ногу попал осколок разорвавшейся мины.

Пострадавший незамедлительно доставлен в Тертерскую районную центральную больницу. Как сообщили Report в больнице, где ему оказали первую медицинскую помощью. Состояние раненого удовлетворительное, вследствие чего ему назначено амбулаторное лечение.