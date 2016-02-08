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    В результате катастрофы Ми-8 в России погибли четыре человека

    Три летчика из состава экипажа и один техник-инструктор погибли, сообщает Минобороны РФ

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ По докладу поисково-спасательной группы, прибывшей на место вынужденной посадки вертолета Ми-8, в результате аварии три летчика из состава экипажа и один техник-инструктор погибли, сообщает Минобороны РФ.

    "Для выяснения обстоятельств катастрофы к месту крушения вертолета вылетает комиссия Главного командования ВКС России и Службы безопасности полетов ВС РФ", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    В военном ведомстве рассказали, что 8 февраля вертолет Ми-8 с аэродрома Остров (Псковская обл.) совершал плановый учебно-тренировочный полет. В 19:21 связь с экипажем вертолета прервалась.

    "Ми-8 совершил вынужденную посадку в лесистой местности, в нескольких километров от аэродрома", - сообщили в Минобороны.

    Ранее об аварийной посадке вертолета Ми-8 в Псковской области сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

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