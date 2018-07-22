В результате ДТП в Сальяне один человек получил ранения

Сальян. 22 июля. REPORT.AZ/ В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие зарегистрировано на части автомагистрали Алят-Астара, пролегающей через территорию города.

Таким образом, житель села Арбатан Бабаев Роял Расим оглы (1992 г.р.) на управляемом им автомобиле марки "Mersedes" столкнулся с другим автомобилем. В результате водитель "Mersedes" с травмами различной степени тяжести был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.