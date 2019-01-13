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    В результате ДТП в Сабирабаде пострадал один человек

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек. 

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Гаратепе.

    По предварительной информации, в результате столкновения двух автомобилей телесные травмы различной степени тяжести получил житель села Гаратепе Магеррамов Эльмир Октай оглы (1981). Раненый помещен в Сабирабадскую центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

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