В результате ДТП в Сабирабаде пострадал один человек

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Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел на территории села Гаратепе.
По предварительной информации, в результате столкновения двух автомобилей телесные травмы различной степени тяжести получил житель села Гаратепе Магеррамов Эльмир Октай оглы (1981). Раненый помещен в Сабирабадскую центральную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости